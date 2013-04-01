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Вс ноя 22, 2020 11:28 pm
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ГРУППОВОЙ излучатель ,акустикаПоследнее сообщение Stasikovi4 » Вс ноя 22, 2020 10:22 pmGnat » Пн апр 01, 2013 9:41 pmФорум: Усилители
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Вс ноя 22, 2020 10:22 pm
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Вс ноя 22, 2020 10:12 pm
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АЛИЭКСПРЕСС ссылки на нужное намПоследнее сообщение nik15 » Вс ноя 22, 2020 9:36 pmGnat » Вс ноя 22, 2020 7:32 amФорум: Усилители
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Вс ноя 22, 2020 9:36 pm
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ПРИБОЙ усилитель ,переделка.Последнее сообщение Glazkovartem » Вс ноя 22, 2020 9:15 pmGnat » Вт фев 23, 2016 6:42 pmФорум: Усилители
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Вс ноя 22, 2020 9:15 pm
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Вс ноя 22, 2020 8:54 pm
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Куплю разноеПоследнее сообщение gamriq » Вс ноя 22, 2020 8:49 pmgamriq » Ср мар 18, 2020 12:33 pmФорум: Поиск, продажа, обменный фонд
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Вс ноя 22, 2020 8:49 pm
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АКУСТИКА различного типа.Последнее сообщение Aleksey_kul » Вс ноя 22, 2020 6:53 pmGnat » Пн июл 20, 2015 7:17 amФорум: Усилители
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Вс ноя 22, 2020 6:53 pm
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Вс ноя 22, 2020 6:38 pm
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Симфония 003Последнее сообщение stephan1892 » Вс ноя 22, 2020 5:25 pmstephan1892 » Вт окт 01, 2019 8:34 pmФорум: радиоаппаратура, прошедшая восстановление
- 39 Ответы
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- Последнее сообщение stephan1892 Перейти к последнему сообщению
Вс ноя 22, 2020 5:25 pm
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Восстановление радиоприемника Telefunken 564 WLK.Последнее сообщение Дядя Вася » Вс ноя 22, 2020 9:08 amДядя Вася » Чт окт 08, 2020 7:47 amФорум: коллекции, советы, общение...
- 51 Ответы
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Вс ноя 22, 2020 9:08 am
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- 2802 Ответы
- 741089 Просмотры
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Вс ноя 22, 2020 7:44 am
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Литература не по темеПоследнее сообщение Владимирджон » Вс ноя 22, 2020 2:52 amВладимирджон » Вс ноя 22, 2020 2:52 amФорум: Обо всем и на любую тему
- 0 Ответы
- 150 Просмотры
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Вс ноя 22, 2020 2:52 am
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Вс ноя 22, 2020 1:09 am
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"Как я провел этим летом".Последнее сообщение Андрей Глебович » Сб ноя 21, 2020 11:42 pmДмитрий А.М. » Чт сен 17, 2020 1:22 pmФорум: Наши труды
- 36 Ответы
- 3668 Просмотры
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Сб ноя 21, 2020 11:42 pm
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- 1657 Ответы
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- Последнее сообщение Бакалавр Перейти к последнему сообщению
Сб ноя 21, 2020 11:12 pm
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Какой ЧПУ станок приобрести?Последнее сообщение Radiomann » Сб ноя 21, 2020 1:06 pmRadiomann » Вт ноя 10, 2020 11:13 pmФорум: Поиск, продажа, обменный фонд
- 33 Ответы
- 2107 Просмотры
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Сб ноя 21, 2020 1:06 pm
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Все о Вертушке, создание с нуля, ремонт, апгрейд, настройка.Последнее сообщение Gnat » Сб ноя 21, 2020 10:39 amАлексей Сергеевич » Ср дек 23, 2015 2:50 pmФорум: Общие вопросы и обсуждения
- 1358 Ответы
- 150115 Просмотры
- Последнее сообщение Gnat Перейти к последнему сообщению
Сб ноя 21, 2020 10:39 am
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Не грузится фото.Последнее сообщение BazilVV » Пт ноя 20, 2020 9:45 pmBazilVV » Пт ноя 20, 2020 5:09 pmФорум: Общие вопросы и обсуждения
- 13 Ответы
- 313 Просмотры
- Последнее сообщение BazilVV Перейти к последнему сообщению
Пт ноя 20, 2020 9:45 pm
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- 2733 Ответы
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Пт ноя 20, 2020 9:37 pm
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Мы переехали! Вопросы и ответ…
Микрик Перейти к последнему сообщению
Вт июн 02, 2020 9:53 am
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радиоаппаратура, прошедшая восстановление
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 153
- 153 Темы
- 5335 Сообщения
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Последнее сообщение
Симфония 003
stephan1892 Перейти к последнему сообщению
Вс ноя 22, 2020 5:25 pm
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коллекции, советы, общение...
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 277
- 277 Темы
- 5505 Сообщения
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Последнее сообщение
Восстановление радиоприемника…
Дядя Вася Перейти к последнему сообщению
Вс ноя 22, 2020 9:08 am
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Нюансы ремонта
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 312
- 312 Темы
- 7766 Сообщения
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Последнее сообщение
Ремонтируем ширпотреб...
Андрей Глебович Перейти к последнему сообщению
Чт ноя 19, 2020 10:16 pm
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Телевидение
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 17
- 17 Темы
- 463 Сообщения
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Последнее сообщение
Электроника ВЛ100
artemtvdps Перейти к последнему сообщению
Ср ноя 18, 2020 10:55 am
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Мастерская, как она есть
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 39
- 39 Темы
- 2783 Сообщения
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Последнее сообщение
Сегодняшнее приобретение
Gnat Перейти к последнему сообщению
Сб сен 26, 2020 8:30 pm
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Наши труды
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 27
- 27 Темы
- 1351 Сообщения
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Последнее сообщение
"Как я провел этим летом".
Андрей Глебович Перейти к последнему сообщению
Сб ноя 21, 2020 11:42 pm
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- Темы
- Сообщения
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Моя коллекция
Модератор: RadiomannТемы: 171
- 171 Темы
- 12925 Сообщения
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Последнее сообщение
Модернизация вещательных приё…
RA3WDK Перейти к последнему сообщению
Ср ноя 18, 2020 10:08 am
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Hot Rod Radio
Модератор: RadiomannТемы: 32
- 32 Темы
- 5816 Сообщения
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Последнее сообщение
Очень редкий ВЭФ Супер М557
gamriq Перейти к последнему сообщению
Ср окт 14, 2020 10:11 am
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Технологии. Реставрация корпуса.
Модератор: RadiomannТемы: 108
- 108 Темы
- 4268 Сообщения
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Последнее сообщение
Окрашивание древесины, лакиро…
gamriq Перейти к последнему сообщению
Пн ноя 16, 2020 9:28 pm
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Общие вопросы и обсуждения
Модератор: GnatТемы: 138
- 138 Темы
- 6899 Сообщения
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Последнее сообщение
Все о Вертушке, создание с ну…
Gnat Перейти к последнему сообщению
Сб ноя 21, 2020 10:39 am
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- 40 Темы
- 703 Сообщения
-
Последнее сообщение
Комната Для Прослушивания муз…
Андрей Борисович Перейти к последнему сообщению
Чт ноя 05, 2020 1:17 pm
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- 121 Темы
- 85217 Сообщения
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Последнее сообщение
Трансформаторы лампового УНЧ
Сергей К Перейти к последнему сообщению
Вс ноя 22, 2020 11:28 pm
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Власов Александр. Симферополь.
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 4
- 4 Темы
- 177 Сообщения
-
Последнее сообщение
АВВ
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Сб авг 22, 2015 10:11 am
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Vlad95 коллекция и всё прочее.
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 25
- 25 Темы
- 588 Сообщения
-
Последнее сообщение
vaddimart
Перейти к последнему сообщению
Пн апр 06, 2015 10:18 pm
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Осколков Иван Михайлович - Тульская область,поселок Волово
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 1
- 1 Темы
- 64 Сообщения
-
Последнее сообщение
Алексей78
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Пт янв 27, 2017 10:48 pm
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Кое что из моей коллекции (коллекция Павла)
Модераторы: Radiomann, Gnat, ПавелТемы: 12
- 12 Темы
- 108 Сообщения
-
Последнее сообщение
Моя выставка в музее
АВВ Перейти к последнему сообщению
Пт окт 18, 2019 9:59 pm
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"Маленькие кусочки" моего собрания. Виталий.
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 1
- 1 Темы
- 82 Сообщения
-
Последнее сообщение
Виталий 38
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Вт ноя 05, 2013 1:52 pm
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Эрнест Константинович
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 22
- 22 Темы
- 2008 Сообщения
-
Последнее сообщение
Всё о реставрации корпусов.
Radiomann Перейти к последнему сообщению
Пт июн 07, 2019 2:45 pm
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Мой лампово-транзисторный уголок Raimondo
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 1
- 1 Темы
- 260 Сообщения
-
Последнее сообщение
Дарьял
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Ср мар 25, 2015 12:52 am
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"Голос Америки"
аппараты Нового Света
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 4
- 4 Темы
- 231 Сообщения
-
Последнее сообщение
...Не формат.....
=Микола= Перейти к последнему сообщению
Чт июн 18, 2020 10:38 pm
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"Свободная Европа"
аппараты Старого Света
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 8
- 8 Темы
- 68 Сообщения
-
Последнее сообщение
.....Мимоходом......
=Микола= Перейти к последнему сообщению
Чт фев 20, 2020 11:08 pm
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"Дойче Велле"
Немецкая Волна Старого Радио
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 15
- 15 Темы
- 465 Сообщения
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Последнее сообщение
Движение вперёд - SDR
rx56 Перейти к последнему сообщению
Пн авг 31, 2020 8:53 pm
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"Янтарный Берег"
Прибалтика
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 13
- 13 Темы
- 175 Сообщения
-
Последнее сообщение
Leonid1000
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Пт сен 01, 2017 8:26 am
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- 4 Темы
- 45 Сообщения
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Последнее сообщение
Михась
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Чт авг 27, 2015 4:49 pm
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Обо всем и на любую тему
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 573
- 573 Темы
- 21623 Сообщения
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Последнее сообщение
ЮМОР
Alex 11 Перейти к последнему сообщению
Вс ноя 22, 2020 6:38 pm
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Место встречи изменить нельзя!
или "заходите к нам на огонек..."
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 28
- 28 Темы
- 1183 Сообщения
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Последнее сообщение
Предложение о встрече форумча…
Дмитрий А.М. Перейти к последнему сообщению
Сб окт 12, 2019 9:08 am
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Таки Дни Рождения!
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 110
- 110 Темы
- 3891 Сообщения
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Последнее сообщение
Дмитрий Сергеевич Лисовин С Д…
lisovin Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Вт окт 06, 2020 9:51 pm
-
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-
Поиск, продажа, обменный фонд
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 1878
- 1878 Темы
- 14906 Сообщения
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Подарю
Empfanger Перейти к последнему сообщению
Вс ноя 22, 2020 10:12 pm
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Справочная литература
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Расписание Радиостанций.
rx56 Перейти к последнему сообщению
Ср окт 07, 2020 8:20 pm
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Для тех, кому за60
Участвуют те, кому больше 60. Надо делиться знаниями, и показать молодым, что мы еще что-то могЁм.
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 6
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- 253 Сообщения
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Каким ты был 25(50?) лет наза…
Aleksey_1951 Перейти к последнему сообщению
Вс сен 13, 2020 5:02 pm
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Эксперименты по свободной энергии
Модераторы: Radiomann, GnatТемы: 6
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Последнее сообщение
Ренген, кто что думает?
Epolett Перейти к последнему сообщению
Чт июн 18, 2020 11:09 pm
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